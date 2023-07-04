مساعد وزير خارجية فلسطين: أمريكا تمنح إسرائيل حصانة من العقاب

اعتبر الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير خارجية فلسطين، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية منحت إسرائيل حصانة من العقاب، وطبول المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتصاعد، وسط حالة الاحتقان الموجودة بين صفوف الشعب الفلسطيني.

وقال عوض الله في مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الحكومة الفلسطينية تسعى جاهدة على المستوى الدبلوماسي والقانوني، لكن هناك فشلًا مزمنًا لدى المجتمع الدولي في محاسبة حكومة الاحتلال الفاشية.

ويرى أنّ أحد أسباب فشل المجتمع الدولي، تخلي أمريكا عن واجباتها ومسؤولياتها، لأنها تريد أن يتسلل اليأس إلى الشعب الفلسطيني وقيادته في استخدام قواعد القانون الدولي.

وأكد مساعد وزير خارجية فلسطين، أننا نعمل على تشكيل جبهة دولية لنفي الرواية الإسرائيلية الكاذبة، التي تحاول فيها وضع الرماد على العيون وإخفاء جرائمها اتجاه المواطنين الفلسطينيين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.