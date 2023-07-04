أمم أفريقيا للشباب..انطلاق الشوط الثاني من مباراة مصر وغينيا

انطلق الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر الأوليمبي ونظيره منتخب غينيا ، في المباراة التي تجمع بينهم حاليا ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

كان قد انتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، أحرز الهدف اللقاء اللاعب محمد شحاتة خلال الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

ضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: احمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – حاتم محمد.

خط الوسط: محمد شحاته – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر.

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل.