لا يعرف المستحيل.. فريق المعجزات يلعب كرة القدم بساق واحدة

كان حلمه منذ الطفولة أن يكون مثل الأسوياء من أبناء سنه الذين يلعبون كرة القدم في الشوارع والنوادى، فعشق هذه اللعبة المستديرة ولم تمنعه إعاقته من أن يكون لاعبا لكرة القدم، حتى أصبح عبد العظيم أول لاعب مصري لكرة القدم للساق الواحدة يحترف خارج البلاد، حيث يلعب حالياً في الدوري التركي، وتنقل بين العديد من الأندية التركية ليمارس شغفه في تمرير الكرة والمراوغة بها وإحراز الأهداف، وكان ذلك دافعاً له ليمد يد المساعدة لأمثاله من المصريين لتحقيق حلمهم بممارسة اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

أطلق محمود عبد العظيم فكرته بتأسيس أول فريق مصري للساق الواحدة من خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب خلاله من يرغب في ممارسة كرة القدم من المصريين أصحاب الساق الواحدة، ليجد تفاعلاً كبيراً، وتواصل معه الكثير ممن يرغبون في تحقيق حلمهم بلعب كرة القدم بساق واحدة، ليصل قوام الفريق أكثر من 150 لاعباً.

ليكون بهم فريقه ليجتمعوا ويلعبوا كرة القدم فيما بينهم على مستوى أقل احترافية ولكن الأمل موجود، حيث كانت اللجنة البارالمبية المصرية أعلنت انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، بمشاركة ‏أندية بارزة مثل الزمالك وبيراميدز والمقاولون وزد، ليتحقق حلم طالما راود مُحبو اللعبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ‏لسنوات عديدة.‏

ويعد نادي بيراميدز هو الفريق الأول الذي أقدم على تأسيس فريق لمبتوري الأطراف في مصر خلال يونيو 2021 من ‏أجل توفير المناخ المناسب لهم لإظهار مهاراتهم أمام العالم وتماشيا مع رؤية القيادة السياسية في التعامل مع ‏ذوي الهمم ودمجهم مع المجتمع.‏

كما كان له السبق في إنشاء أول فريق بقدم واحدة، توج فريق نادي بيراميدز لكرة القدم لذوي الساق الواحدة بدرع الدوري الممتاز في نسخته الأولى، بعدما نجح في الظهور بأبهى صورة وكتابة اسمه بأحرف من ذهب، ليصبح نادي بيراميدز هو أول فريق في مصر تم تأسيسه لذوي الساق الواحدة، وأول نادٍ يتوج بلقب الدوري في التاريخ.