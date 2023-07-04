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الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بطريق المنصورية

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف بالهرم
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رصدت محافظة الجيزة منشور متداول علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن شروع أحد المواطنين بالقيام ببناء حوائط ومخالفات بعقار بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم. 
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وأجهزة الرصد والمتابعة بإجراء المعاينات الميدانية وفحص موقع الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفة .
وبناء على تكليفات محافظ الجيزة تم ضبط المخالفة وهي بعقار بطريق المنصورية وليس بمنطقة نزلة السمان وتم إزالة المخالفة بالكامل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 
كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالمواجهة الحازمه لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم ضبطها .

محافظة الجيزة حي الهرم خالفات بناء نزلة السمان بناء مخالف