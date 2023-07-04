زيزو يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك المقاولون

تقدم الزمالك بالهدف الأول على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وجاء هدف الزمالك عن طريق اللاعب أحمد السيد زيزو، من علامة الجزاء في الدقيقة 17.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.



على الجهة الأخرى تضم تشكيلة الذئاب كل من:

حراسة المرمى: محمود ابو السعود.

خط الدفاع: فاروق نور الدين وأحمد علاء وامير عابد ومحمد شوقي غريب.

خط الوسط: جوزيف اوشايا وأحمد الشيمى وعمر سافيولا ومحمد رزق.

خط الهجوم: امادو وجون اوكلي.