اقرأ غدًا في "البوابة".. السلام الضائع في غياب العدل.. 10 شهداء و100 جريح في العدوان على جنين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 5 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السلام الضائع في غياب العدل.. 10 شهداء و100 جريح في العدوان على جنين

مصر تدين الاعتداءات وتحذر من تداعيات التصعيد

الدبابات الألمانية خارج الخدمة

زيلينسكي يطرد السفير الجورجي ويتهم موسكو بمحاولة قتل "ساكاشفيلي"

10 جرحى في عملية دهس بتل أبيب

25 طفلًا و10 نساء أعادتهم فرنسا من معسكرات الاعتقال في سوريا

النيابة العسكرية توجه تهمة القتل العمد والشروع فيه لضابط حادث "مدينتي"

3 أضعاف زيادة.. الإمارات تتعهد بمضاعفة إنتاجها من الطاقات المتجددة

تراجع أعمال الشغب في فرنسا.. ماكرون يلتقي رؤساء 220 مدينة تعرضت ألضرار جسيمة

مرصد الأزهر يحذر من استغلال "داعش" للثغرات الحدودية في تحرك الإرهابيين وتجنيد العناصر

رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء