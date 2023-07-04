رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يزور مصابي حادث طلاب الثانوية

توجه الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، منذ قليل لمستشفى سوهاج الجامعى لمتابعة حادث وفاة طالب وإصابة أخر في الثانوية الازهرية نتيجة حادث مروري.

ونقل "حمادى" تعازى فضيلة وكيل الأزهر الشريف لأسرة الطالب المتوفى كما قدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خالص التعازي هاتفيًا، للشيخ عبد الجواد فراج، مدير عام بالأزهر الشريف بالمعاش، عم الطالب المتوفى فراج حمدى فراج رمضان الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما توجه لقسم الإستقبال للاطمئنان على الطالب المصاب محمد نصر الدين أبو القاسم الطالب بذات اللجنة قبيل دخوله غرفة العمليات الجراحية لتلاقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان الطالبان قد تعرضا لحادث سير فى طريق عودتهما من مقر اللجنة بدار السلام عند قرية الكيمان والتى تبعد عن مقر الامتحان أربع كليو مترات.