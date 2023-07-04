الأوروبي للإحصاء: 547 مليون ليلة سياحية حجزت عبر الإنترنت

كشف المكتب الأوروبي للإحصاء يوروستات، عن أنه في العام الماضي، ارتفع إجمالي عدد الليالي السياحية المحجوزة عبر منصات مضمنة في الاتحاد الأوروبي بنحو 7 % مقارنة بعام ما قبل الجائحة لعام 2019، وارتفع عدد الليالي السياحية من 512 مليون في عام 2019 إلى 547 مليون في عام 2022، ومع ذلك، كان النمو متفاوتًا مقارنة من منطقة إلى أخرى.

وكشفت البيانات عن مجموعة واسعة من معدلات النمو في مناطق الاتحاد الأوروبي والتي تعتبر ذات أهمية سياحية معتدلة، وشهدت هذه المناطق، التي استقبلت ما لا يقل عن مليون ليلة في عام 2022، أنماط نمو متنوعة.

وشهدت العاصمة التشيكية براغ انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ معدل النمو -52 %، مما يشير إلى انخفاض في الليالي السياحية مقارنة بخط الأساس السابق للوباء، ومع ذلك، شهدت شركة Franche-Comté في فرنسا طفرة هائلة، مما يدل على معدل نمو ملحوظ بنسبة +93 %.

ومن بين المناطق العشر ذات أعلى معدلات النمو، تسع منها كانت مناطق ريفية في فرنسا، ثم مناطق أخرى في بولندا وألمانيا والسويد.

وعلى العكس من ذلك، شهدت مناطق معينة في أوروبا انخفاضًا كبيرًا في الليالي السياحية في عام 2022 مقارنة بعام 2019، وكانت برلين -39 %، وبودابست بنسبة -34 %، وفيينا عند - 25 %.

وتجدر الإشارة إلى أن ستة من أفضل 20 منطقة الأكثر شعبية كانت موجودة في إسبانيا وفرنسا، وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك خمس مناطق في إيطاليا، واثنتان في البرتغال، ومنطقة واحدة تم تصنيفها كأفضل وجهة في كرواتيا.

وباستثناء المناطق الحضرية مثل باريس ومدريد، كانت غالبية هذه المناطق الشعبية مناطق ساحلية على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​أو المحيط الأطلسي.

وبالنسبة لهذا العام، تظهر البيانات أنه خلال الربع الأول من عام 2023، وصلت الليالي السياحية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة الأرقام القياسية السابقة لنفس الفترة في السنوات الماضية.

وفيما يخص الأشهر، تجاوز يناير وفبراير أعلى المستويات المسجلة في عام 2020، بينما تجاوز مارس الذروة من عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل إجمالي 83.9 مليون ليلة سياحية في أماكن الإقامة قصيرة الأجل التي تم حجزها من خلال إحدى المنصات الأربعة في عام 2023، ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث تم تسجيل 67.3 مليون ليلة سياحية.

برزت فرنسا كوجهة أولى بين دول الاتحاد الأوروبي، مع 22.0 مليون ليلة، تلتها إسبانيا عن كثب بـ 18.2 مليون ليلة سياحية، بينما سجلت إيطاليا 9.7 مليون ليلة.