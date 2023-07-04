عبد المنعم سعيد: الانقسام الفلسطيني سهل من عمليات الهجوم الإسرائيلي على المدن.. فيديو

كشف عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عن آخر التطورات المتعلقة بشأن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في فلسطين.

وقال عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير»، إن ظهور أشكال عدة للمقاومة الفلسطينية خلال الفترة الحالية عجل من رغبة قوات الاحتلال في اقتحام مخيم جنين، وعلى الجانب الآخر الحكومة الإسرائيلية يغلب عليها الحزب اليميني المتطرف، والذي يطالب بالتصدي ومنع تسليح المقاومة الفلسطينية.

وتابع: الانقسام الفلسطيني وعدم وجود تنظيم في صفوف العمل بين أفراد المقاومات خاصة أوقات الحرب، سهل من عمليات الهجوم الإسرائيلي على المدن الفلسطينية، كما أن قوات الاحتلال تشهن هجوما وعدوانا على المدن الفلسطينية للتصدي للحركات المقاومة.

وأضاف: القيادة السياسية المصرية تعمل بصورة مستمرة من أجل وقف الهجوم والاقتحام، ولكن الصعوبة أن الاقتحام هذه المرة في الضفة الغربية، وهذا يمثل عائق إضافي وتسعى مصر والأردن للوصول لحل أو تقديم مقترحات خلال الفترة المقبلة.