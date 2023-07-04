تجديد حبس المتهم بالاتجار بالحشيش في المطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من جوهرة الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،5 كيلو وكميات مختلفة من المواد المخدرة “حشيش، الآيس، الكوكايين وطبنجة صوت وسلاح أبيض ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وميزان حساس”.

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.