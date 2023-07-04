بالألعاب التفاعلية.. توعية رواد النوادي بسوهاج بترشيد استهلاك المياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنشطة توعوية لرواد نادى أعضاء هيئة التدريس لحثهم على ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة .

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انه تم توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه امن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحى ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم توعية رواد النوادى الاجتماعية والحضانات من خلال استخدام الالعاب التفاعلية مثل السلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب

وقالت انه يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر الثقافة المائية ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.