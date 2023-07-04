السيسي يبحث مع المستشار الألمانى تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات، حيث تم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك، وتأكيد الحرص على الاستمرار في تعميق أطر التعاون، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر والتي تشارك فيها الشركات الألمانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.