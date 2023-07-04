وصول لاعبي الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة المقاولون.. صور

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلي استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية لكأس مصر.

ويضم تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو ".

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.