تأجيل الدورة الأولى لمعرض مدينة الشيخ زايد لقراءات الطفل

أعلنت إدارة معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، عن تأجيل موعد انعقاد الدورة الأولى لقراءات وكتب الأطفال، والتي تُقام في الفترة بين 13- 24 يوليو المُقبل، تحت شعار "أطفال زايد يقرأون في الصيف"، بعد أن كان من المقرر انطلاقها غدا الأربعاء 5 يوليو وحتى 17 يوليو الجاري.

وتقام الدورة الأولى لمعرض كتب الأطفال بمدينة الشيخ زايد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ وبمساهمة كبيرة من جهاز مدينة الشيخ زايد ونادى الشيخ زايد.

وقال محمود عبد النبى، مدير معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب إن شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل، تقرر أن يكون اسم الكاتب يعقوب الشاروني، تقديرا من إدارة المعرض والقائمين عليه لدوره الكبير والرائد في كتابات الطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا.

ويقام المعرض علي مساحة 1600 متر مربع، بمساحة مخصصة لناشرى كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى. وكذلك مسرحًا للأطفال، وأماكن للرسم، وورش الحكي، وتعليم الصلصال؛ وأنشطة مختلفة تبدء ببرنامج صباحي من الحادية عشر حتي الرابعة عصرًا يوميًا، ويتخلله الكثير من الأنشطة للأطفال.

