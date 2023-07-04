رئيس وزراء فلسطين: من يحق له الدفاع عن نفسه هو الفلسطيني وليس الاحتلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني وليس المحتل.

وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": أن من يقول إن من حق المحتل الدفاع عن نفسه، أقول أنا له إن الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال، واجتاح مخيمًا للاجئين، واعتقل وقتل أبرياء، والأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة.

ويشن الاحتلال عدوانا على مدينة "جنين" ومخيمها لليوم الثاني على التوالي. وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بعضها خطيرة.