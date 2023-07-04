فرنسا تعيد 10 نساء و25 طفلًا كانوا محتجزين في معسكرات اعتقال لداعش.. الخارجية: سيتم تسليم القاصرين إلى خدمات رعاية الأطفال والبالغين للقضاء

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا أعادت يوم الثلاثاء 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في معسكرات اعتقال لداعش في شمال شرق سوريا، وهي العملية الرابعة من نوعها خلال عام.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم تسليم القاصرين إلى خدمات رعاية الأطفال بينما سيتم تسليم البالغين إلى السلطات القضائية المختصة.

وذهبت الفرنسيات طواعية إلى مناطق في جميع أنحاء سوريا والعراق ثم مناطق تحت سيطرة جهاديي داعش.

وكانت عودة أفراد عائلات المقاتلين الذين تم أسرهم أو قتلهم قضية شائكة بالنسبة للدول الأوروبية، وخاصة في فرنسا التي عانت من هجمات إرهابية.

في فرنسا، أي شخص بالغ ذهب إلى المنطقة العراقية السورية وبقي هناك يخضع لإجراءات قانونية.

قبل عام واحد فقط، وضعت فرنسا حدًا لمقاربتها "كل حالة على حدة" في إعادة التوطين، الأمر الذي أدى إلى إدانتها من قبل الهيئات الدولية.

وتمت إعادة مجموعه مكونة من 16 امرأة و35 طفلًا إلى فرنسا خلال عملية الإعادة الأولى قبل عام، وتلاها في أكتوبر عودة 15 امرأة و40 طفلًا.

في يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلًا، بعد أيام قليلة من إدانتها من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي قالت إن فرنسا برفضها إعادة النساء والقاصرين في سوريا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إن "فرنسا شكرت الإدارة المحلية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".

حتى صيف عام 2022، كانت فرنسا قد اختارت العودة المستهدفة إلى الوطن، أي عودة الأيتام أو القصر الذين وافقت أمهاتهم على التنازل عن حقوقهم الأبوية.

وبموجب هذه السياسة، تم إعادة حوالي 30 يتيمًا مفترضًا فقط من قبل باريس، وكان آخرهم في بداية عام 2021.