ابنة الرئيس الإيراني الأسبق تحذر الأحزاب الإصلاحية من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.. فائزة هاشمي: المواطنون في طهران غير مهتمين بأي فصيل سياسي

حذرت فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، الأحزاب الإصلاحية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مارس 2024.

وكتبت ابنة الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني في رسالة مفتوحة أخرى من سجن إيفين بطهران: "أي نوع من التواجد في الانتخابات المقبلة هو تعاون مع الكذب والنفاق". وكانت الرسالة بعنوان "لماذا لا نشارك في الانتخابات".

وستجري إيران انتخابات برلمانية في الأول من مارس، وبصرف النظر عن 290 عضوًا في البرلمان، يجب أن يختار الناخبون المحتملون 88 عضوًا في مجلس الخبراء في وقت واحد في انتخابات مارس.

في الانتخابات البرلمانية لعام 2021، رفض مجلس صيانة الدستور، المحافظ المتشدد الذي يفحص المرشحين، مئات الإصلاحيين والوسطيين، وسلم البرلمان للمتشددين في انتخابات منخفضة الإقبال.

الآن، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للنظام، يشعر الموالون المتشددون للمرشد الأعلى علي خامنئي بالقلق من أن معظم الناخبين سيبقون في منازلهم في شهر مارس، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من تآكل شرعية النظام.

وفي حديثها إلى الإصلاحيين، قالت هاشمي، الذي كان ذات يوم مشرعًا يدعم الإصلاحات، إن "الديكتاتوريين" كانوا سيواجهون صعوبة في الحفاظ على سلطتهم إذا لم يقع الإصلاحيون في فخ "حماية النظام" بأي ثمن، وكان ينبغي أن يظهروا مقاومة للديكتاتورية حتى لا يتم "التضحية بالحرية والعدالة باسم الأمن"، ولم تكن المصالح الجماعية والفردية لها الأسبقية على المصالح الوطنية".

وأشارت هاشمي في رسالتها، التي تم توفير نسخ منها لوسائل الإعلام، إلى أن الإيرانيين لم يعودوا مهتمين بأي حزب أو فصيل سياسي يمتلك السلطة في البلاد.

وقال المتظاهرون في السنوات الأخيرة إنهم لا يثقون في أي من الفصائل التي تشكل النظام في البلاد.

ويمكن للإصلاحيين إجبار الحكام على تغيير سياساتهم وفي النهاية "استعادة" السلطة التي منحوها لمن هم في السلطة الآن من خلال الامتناع عن المشاركة في انتخابات ليست عادلة أو حرة.

وهاجمت وسائل الإعلام المتشددة هاشمي صباح الثلاثاء، وساوتها بالمتطرفين الذين يريدون الإطاحة بالنظام.

وهاجمت صحيفة جوان التابعة للحرس الثوري جميع الإصلاحيين الذين قالت إنهم يترأسون الرئيس السابق محمد خاتمي واتهمتهم بالتآمر لمقاطعة الانتخابات.

كما انتقدت صحيفة "مشرق نيوز"، وهي صحيفة متشددة أخرى مرتبطة بأجهزة الأمن الإيرانية، بشدة هاشمي على رسالتها.

ويعتقد الكثيرون أن فرص أي شيء بخلاف المشاركة المنخفضة للغاية تبدو ضئيلة للغاية ما لم يغير النظام بشكل جذري نهجه وأجرى انتخابات حرة، لكن هذا غير مرجح للغاية.

وكتبت صحيفة "شرق" الإصلاحية يوم الإثنين أن العديد من العوامل ساهمت في عزل الجمهور، وحتى مشاركة شخصيات إصلاحية ملحوظة لا يمكن أن تغير الظروف وتضمن إقبالًا كبيرًا.

ويسيطر المتشددون على الدولة الآن في جميع فروع الحكومة الثلاثة، الأمر الذي دفع الاقتصاد إلى الأرض، ولم يترك سوى القليل من الدعم المحتمل للناخبين.

ويزعم بعض النقاد أن نسبة المشاركة في انتخابات 2024 قد تصل إلى 15٪. الجبهة الإصلاحية، وهي منظمة جامعة للعديد من الأحزاب والجماعات، لم تقاطع انتخابات 2020 ولم تروج لها.

وتم استبعاد جميع المرشحين الإصلاحيين تقريبًا الذين رشحتهم الأحزاب والجماعات الفردية من قبل مجلس صيانة الدستور المتشدد المتشدد الذي عينه خامنئي.