مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": نواصل الدفاع عن حقوق شعبنا

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن وجود الاحتلال الإسرائيلي هو سبب عدم الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن التصعيد الأخير مُتسق مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حل الدولتين.

وأضاف "الهباش" خلال مُداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته إزاء التصعيد الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية صاحبة الوصاية على إسرائيل ومشروعها الصهيوني، وتتحمل المسؤولية عن جرائم الاحتلال، مُشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن مدينة جنين ومخيمها نموذج لما يجري في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني يواجه حربًا ضروسًا تقودها الولايات المتحدة في الساحات الدولية.