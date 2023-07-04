«مصر» يحصد جائزة أفضل بنك إسلامي لعام 2023 من «يورموني» العالمية

قامت مجلة يورومونى Euromoney - المؤسسة العالمية الرائدة المتخصصة في تنظيم المؤتمرات المالية في الأسواق المتقدمة والنامية بإعلان جوائزها عن عام 2023، والتي حصد منها بنك مصر جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر Best Islamic Bank in Egypt لعام 2023، وتم تسليم الجائزة بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 21 يونيو 2023، وقد قام باستلام الجوائز محمد القيعي - رئيس ائتمان الشركات الإسلامي في الاحتفال المهيب الذى نظمته مجلة يورموني العالمية بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز.

ومن الجدير بالذكر أن التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يورموني العالمية بانتقاء أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال.

هذا ويعد حصول البنك على تلك الجائزة شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال كما يؤكد على الأداء المتميز لبنك مصر في المعاملات الاسلامية و النتائج المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة حيث حقق بنك مصر أكبر نسبه نمو لمحفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لائتمان الشركات ضمن البنوك الإسلامية العاملة بالسوق المحلي بالإضافة إلى إدارة والاشتراك في العديد من التسهيلات المشتركة بجانب الابتكار في المنتجات والخدمات والتي ساهمت في نمو التمويل الإسلامي من خلال التطبيق المبتكر لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تلبي احتياجات العملاء وتعزز سمعة وقدرة التمويل الإسلامي في الاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.