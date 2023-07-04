“جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء” تبدأ التشغيل التجريبى للموبايل أبلكيشن للخدمات بقطاع الدقى

أعلن الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإداره العامه لخدمات الآصدار والعدادات الذكيه ومسبقه الدفع بشركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء، عن تفعيل وتشغيل تجريبى للموبايل أبلكيشن للخدمات بالهوية البصرية كأول شركة توزيع تحت مسمى “حوكمة الخدمات” بقطاع الدقى كمرحلة أولى.

يإتي ذلك تحت رعاية المهندس مدحت فودة رئيس مجلس الإدارة لشركه جنوب القاهره ودعم هانى الجندى المشرف على قطاعات الشئون التجارية وعلاء عبد الدايم رئيس قطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية رئيس قطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية.

وأوضح عبد الدايم أنه استغرق هذا الجهد 9 أشهر و١٢ يوما من العمل الدؤوب لتحقيق ما نسعى الوصول إليه حيث أصبح الحلم حقيقة.

‎فمن خلال هذا الأبليكيشن يستطيع موظفين جنوب القاهرة الحصول على العديد من الخدمات التى تسهم فى تحسين الأداء وخفض معدلات الفقد الغير فنى وذلك على النحو التالى :

‎1- تفعيل خاصية الذكاء الإصطناعى فى عمليات المتابعة والتفتيش الميدانية من خلال تحليل البيانات للمناطق الأكثر فقدا وإعطاء مؤشرات التنبؤ التى تساعد على رصد أى مخالفات على الطبيعة وتسجيلها بشكل مباشر بقواعد بيانات الشركة على برامج الادارة العامة للإصدار بشكلها الجديد ومنها على سبيل المثال:

 تحديد الإستهلاكات منخفضة المدى والعدادات المعطلة التى لا تتناسب مع الأحمال الفعلية مع إمكانية حصر تلك الأحمال من خلال الأبلكيشن وتسجيلها مباشرة على برنامج الإصدار وحساب تلك الأحمال وترجمتها على الفور إلى كميات مفقودة واظهارها الى الجهة المختصة للمراجعة والاعتماد نحو التنفيذ او الرفض مع إمكانية إتاحة تحرير إذن الغيار ميدانيا فى حالة وجود تلاعب بالإضافة إلى تسجيل حالات التوصيل المباشر ( سرقة تيار ) فى حال تأكيد المعاين الفنى المختص لذلك .

2- إمكانية الإبلاغ عن الكميات المتراكمة بالعدادات التى لا يتم المحاسبة عليها والتى تشمل المغلقات والمؤجلات مع توثيق تلك الحالات بالصورة دون الحاجه إلى عمليات إدخال يدوية بقسم الإصدار بكل فرع الأمر الذى يوفر الوقت والمجهود وربط هذه الحالات مباشر ة مع الغرفة المركزية لإصدار تلك الكميات مع إمكانية تحديد الجهة القائمة أو الشخص القائم بإحضار تلك الكميات .

3- إتاحة خاصية جودة و تدقيق البيانات من خلال ميكنة وربط الإصدار بخدمة العملاء بالكشافين للتأكد من مطابقة البيانات الحالية مع الموجود على الطبيعة للكشف عن التالى :

 مخالفة شروط تعاقد .

 تغيير نوع نشاط

 تغيير وصف مكان

 الكشف عن العدادات المنقولة فى غير العين المتعاقد عليها .

4- التسهيل على روؤساء التحصيل بإمكانية تخصيص أعمال المحصلين اليومية عن بعد على مدار 24 ساعة وذلك لمن لهم صلاحية او تصريح بذلك دون الحاجه للتوجه إلى مقر العمل توفيرا للوقت والمجهود الذى كان يستغرق داخل كل فرع لتحميل يوميات التحصيل وإستثمار هذا الوقت ميدانيا لزيادة نسب التحصيل .

5- مساعدة روؤساء القطاع ومديرين العموم بإتاحة إمكانية تتبع المحصلين ومتابعة أداء أعمالهم ميدانيا لحظة بلحظة والتعرف على معدلات ونسب التحصيل اليومية من خلال الربط مع منظومة التحصيل الإلكتروني الجديدة.

‎يأتى هذا النجاح تحقيقا لأهداف الشركة القابضة لكهرباء مصر نحو تنفيذ أحد توجهات الدولة بشأن التحول الرقمى لتحسين جودة الخدمات المقدمة وحوكمة العمليات وإيمانا منا بسياسة التحسين المستمر .

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