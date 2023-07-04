تفاصيل الاجتماع الدوري الأسبوعي بجنوب سيناء

استهل اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام محافظة جنوب سيناء الاجتماع الأسبوعي الدوري اليوم الثلاثاء ، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بمدينة طورسيناء ، باستعراض ايجابيات تجهيزات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عمليات ذبح الأضاحي والبالغ عددها ٣٠ عجلا وتوزيعها على الفئات المستحقة وتوزيع السلع الغذائية على جميع مدن المحافظة والمتضمنة سكر ودقيق وبلح أرز وبونات السلع وتوزيع ملابس للأيتام بالإضافة إلى الفعاليات والاحتفالات المختلفة التي أظهرت المحافظة بالوجه المشرف واللائق وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء أكثر المحافظات منحا لتأشيرات الحج لأهالي المحافظة.

واثنى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على جهود وابداعات القيادات التنفيذية وتفانيهم في العمل وعلى أهمية العمل الجاد والإبداع في بيئة العمل من اجل مزيد من الإنجازات التي من شأنها الحفاظ على حقوق الدولة وحفظ مقدراتها وزيادة مواردها.

كما أكد ضرورة توجيه خطابات شكر وتقدير لكل رجال الأعمال والجمعيات الاهلية والجهات الداعمة للمشروعات الإنسانية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بتوزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية مجانية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما حرص المحافظ على تشكيل لجنة استقصاء الحقائق فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي بمدينة دهب من أجل تلافي الأخطاء مستقبلا وإعداد خطط بديلة في حالة الأعطال.

وأكد المحافظ ضرورة دمج البدو في المشروعات من خلال التنسيق بين المديريات والوزارت وإعداد الخطط الملائمة للتنفيذ وعرضها.

كما تابع موقف السوق الحضاري وموقف المحلات المؤجره به والاعمال الخاصة بتوصيل المرافق لسانت كاترين وتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأعمال الموقع العام حول جامعة الملك سلمان ،والمسرح المكشوف بطور سيناء وأعمال الجدارية بشرم الشيخ والكم المتراكم بجميع المدن وموقف قرية التراث ومضمار الهجن وجاهزيتهما للافتتاح، ومتابعة اعمال التنفيذ فى التجمعات التنموية وبخاصة توصيل الكهرباء ،

وعلى هامش المؤتمر اليوم، كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على محمود على عمارة من العاملين بالشئون الإدارية لمساهمتة المميزة وتطوعة في ذبح الاضاحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتنفيذة لكافة المهام المكلف بها.

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