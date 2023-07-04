تعرف على تنسيق القبول للثانوي العام والفني بجنوب سيناء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تنسيق القبول للثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمختلف مدن المحافظة وذلك بعد عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الثلاثاء.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحد الأدنى للقبول للصف الأول الثانوي العام بجميع الإدارات التعليمية هو ٢٢٠ درجة، مضيفا أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني ١٧٠ درجة لإدارات رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس ، و١٤٠ درجة بإدارة أبوزنيمة و ١٩٠ درجة بإدارة طور سيناء.



بينما الصف الأول الثانوي التجاري فجاء الحد الأدني ١٤٠ درجة لإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع أما إدارة طور سيناء فجاء الحد الأدنى بها ١٦٥ درجة ، وإدارة رأس سدر ١٥٠ درجة .

وأشار وكيل الوزارةإلى أن الحد الأدنى للصف الأول الثانوي الزراعي ١٤٠ درجة بجميع إدارات المحافظة، أما الحد الأدنى للصف الأول الثانوي الفندقي ١٤٥ درجة بإدارة طور سيناء ، و١٤٠ درجة بإدارة دهب

وفي سياق متصل قال وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ جرى التصديق عى فتح فصل ثانوي بمدرسة خالد بن الوليد بالجبيل وكما جرى التصديق بفتح فصل إعدادي بمدرسة المروة الابتدائية بحي الطور الجديدة.