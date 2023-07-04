ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني يٌعلن تبني ابنة الفيوم علميًا ومعيشيًا

الطالبة أميرة شعبان
الطالبة أميرة شعبان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية عن تبنيه الطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنى الطالبة علميًا ومعيشيًا  لظروفها الأسرية الصعبة ودعماً لتفوقها العلمى.

كما تتكفل مؤسسة الجارحي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها طوال فترة دراستها بالجامعة وحتى تخرجها وكذلك مساعدتها في إيجاد فرصة عمل بعد التخرج واستكمال دراساتها العليا لتصبح من كبار العلماء في مجال الطب.

واستطاعت الدكتورة اميرة خلال مسيرتها العلمية أن تقدم نموذجاً يُحتذي به في الصبر والكفاح والاجتهاد والتفوق العلمي حيث التحقت منذ طفولتها بفصول محو الامية ثم اكملت دراستها من خلال التعليم المنزلي حتي المرحلة الثانوية التي قامت خلالها بدور المعلم والتلميذ وذلك لظروف اسرتها المادية الصعبة حتي التحقت بكلية الطب جامعة الفيوم بعد تفوقها بمجموع 94% بالثانوية العامة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبد الفتاح السيسي