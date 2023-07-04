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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الإنجيلية يهنئ "رزفي" على توليه منصب عميد كلية اللاهوت الإنجيلية

الدكتور القس صموئيل
الدكتور القس صموئيل رزفي
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس صموئيل رزفي إبراهيم، بعد توليه منصب عميد كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية، وتوجه بالشكر للدكتور القس هاني حنا العميد السابق للكلية. 
 
وقال رئيس الإنجيلية: "أهنئ الدكتور القس صموئيل رزفي إبراهيم، بعد قرار مجلس كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بتعيينه عميدًا لكلية اللاهوت الإنجيلية، ولديه مسؤولية دقيقة وهامة، أصلى أن يكلل الله مجهوداته بالنجاح".  

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "كما أتقدم بكل الشكر والتقدير للدكتور القس هاني حنا، بعد نهاية فترةٍ مثمرةٍ من خدمته كعميد لكلية اللاهوت. وأصلي لأجل نمو هذا الصرح العظيم وخروج أجيال تمتلك أدوات فاعله لخدمة الكنيسة والمجتمع".

وقد قرر مجلس كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالعباسية، وذلك بإجماع الآراء تعيين الدكتور القس صموئيل رزفي إبراهيم عميدًا للكلية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخه ٣ يوليو ٢٠٢٣.

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