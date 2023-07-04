تحرك فوري بعد الإبلاغ عن شكوى بيع لحوم منتهية الصلاحية في الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برصد شكاوي المواطنين ومتابعتها وإرسالها لجهات الإختصاص لاتخاذ إجراءات فورية تجاه اي مخالفات او تجاوزات يتم رصدها.

جاء ذلك عقب ورود شكوي بشأن وجود لحوم فاسدة وغير صالحة للإستخدام ويعاد استخدامها وبيعها علي انها صالحة للاستخدام وذلك في احدي فروع ماركت شهير بمنطقة كفر عبده التابعة لحي شرق .

وعلي الفور ووفقا لتعليمات محافظ الإسكندرية تم توجيه الشكوي الي محمد سعد مدير مديرية التموين بالإسكندرية حيث أمر بتشكيل حملة تفتيش علي الفور وبالاشتراك مع مفتشي الاغذيه بمديرية الشئون الصحية ، وجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، حيث تم التوجه للفرع .

وبالتفتيش داخل الفرع تم اتخاذ الآتي: تم تحرير محضر لإدارة المنشأة بدون ترخيص من الجهات المختصه، ووتم ضبط كميه وقدرها ٢٣٥ كيلو جرام أصناف لحوم ومصنعات لحوم لانتهاء فترة صلاحيتها، وتم سحب ٦ عينات بمعرفه مفتشي الاغذية من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وتم تحرير محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتم تحرير 2 محضر عدم حمل شهادة صحية لعمال الفرع.