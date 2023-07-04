تفاصيل سقوط مستريح الدقهلية في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والتى بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.

في نفس السياق تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من “8 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز” بتضررهم من أحد الأشخاص (صاحب محل هواتف محمولة ، ومقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغت إجمالى (2,239,000 مليون جنيه) بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.