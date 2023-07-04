أسعار الذهب بختام تعاملات الثلاثاء 4-7-2023

تغيرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ لتسجل مستويات جديدة بالمقارنة مع التعاملات الصباحية، وذلك مع تداول أونصة الذهب بالبورصة العالمية في المنطقة الخضراء، حيث سجل عيار ٢١ قيمة مغايرة للمعاملات السابقة.

ورغم صعود سعر أوقية الذهب اليوم، فإن التداولات بالسوق العالمية جاءت متواضعة مع عطلة يوم الاستقلال في أمريكا، كما حد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي اليوم عالميًا تحقيق الذهب مكاسب كبيرة.

سعر الذهب عيار ٢٤

سجل سعر الذهب اليوم عيار ٢٤ مستوى ٢٥٤٨ جنيها للبيع، بينما سجل سعر الذهب اليوم عيار ٢٤ شراء ٢٥٣١ شراء.

سعر الذهب عيار ٢١

تبدل سعر الذهب اليوم عيار ٢١ تحديث لحظي بيع ليسجل ٢٢٣٠ جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار ٢١ الآن شراء ٢٢١٥ جنيها.

سعر الذهب عيار ١٨

لامست أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار ١٨ نحو ١٩١١ جنيها للبيع، فيما يسجل سعر الذهب عيار ١٨ للشراء ١٩٩٨ جنيها.

سعر الذهب عيار ١٢

لكن سعر الذهب اليوم عيار ١٢ بيع بلغ نحو ١٢٧٤ جنيها، فيما يبلغ سعر شراء الذهب عيار ١٢ نحو ١٢٦٥ جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مستوى ١٧٨٤٠ جنيها، بالمقارنة مع سعر الذهب عيار ٢١ اليوم، فقد وهذا السعر من غير دمغة أو مصنعية أو ضريبة.