مستشفيات مطروح تستقبل 12716 حالة خلال العيد

أكد الدكتور مبروك سـالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الصحة قد وضعت خطة ناجحة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك بالمستشفيات لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية خلال إجازة العيد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفيات مطروح حققت أعلى مستوى من الجاهزية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستقبال الحالات المرضية وخاصة حالات الطوارئ.

وصرح وكيل الوزارة أنه خلال تلك الفترة تم إجراء ٨٦ عملية جراحية كبرى وبلغ إجمالي تردد الاستقبال والطوارئ ١٢٧١٦ حالة، وعدد حالات الدخول للأقسام المختلفة ٤٨٧ حالة وعدد حالات عمليات النسـاء ٣٤٦ حالة وعدد حالات الأشعة العادية ١١٣٣ حالة وعدد حالات الأشعة المقطعية ٣٣٤ حالة وعدد حالات السونار ٤٤٥ في جميع مستشفيات مطروح خلال فترة عيد الأضحى فقط.

كما أكد الدكتور مبروك سـالم وكيل وزارة الصحة أنه خلال إجازة عيد الأضحى تم انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء مطروح بجميع المراكز.