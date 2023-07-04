غدًا.. الشعب الجمهوري يحسم موقفه بشأن ترشح حازم عمر لانتخابات الرئاسة

تعقد الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري اجتماعًا في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء بمقر الحزب؛ وذلك للنظر في أمر ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

ووفقًا لمصدر مطلع بالحزب فانه حتى الآن لم يتم حسم مسألة ترشح حازم عمر من عدمه حيث ستنظر الهيئة العليا للحزب في هذا الأمر.

وأفاد المصدر ستنظر الهيئة العليا في هذه الرغبة وسيصدر الحزب بيانًا بما ستصل اليه المناقشات من حيث ترشح حازم عمر أو غيره ممن يرغبون في هذا الترشح .

وكانت هيئة المستشارين قد أوصت الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، بالدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في إطار العمل على تفعيل استراتيجات الحزب التي صاغها المؤسسون الأوائل عام 2014، والتي تضمنت تقديم مرشحا للانتخابا الرئاسية.

وتضمنت التوصيات التي قدمهتها هيئة المستشارين لحزب الشعب الجمهوري، أن يكون المرشح على المنصب من قبل الحزب، متوافقًا مع التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبرامج الحزب التي يسير عليها.