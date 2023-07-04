35 مصابا.. اصطدام سيارة ترحيلات بأتوبيس سياحي في دمياط

شهدت محافظة دمياط ،اليوم الثلاثاء حادث مروري مأساوي حيث وقع حادث تصادم بين سيارة “ترحيلات مساجين” وأتوبيس سياحى وثلاث سيارات أخرى بطريق دمياط/ شربين بنطاق مركز كفر سعد بدمياط.

تجمهر الأهالي وسط حالة من الذعر، وتم إخطار قوات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر سعد المركزي ومستشفى طوارئ كفر سعد ومستشفى كفر البطيخ المركزى.

تم إخطار قوات الشرطة لتسيير حركة المرور على الطريق وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.

كما انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن دمياط لمستشفى كفر سعد لمتابعة حالة مصابى حادث سيارة الترحيلات باتوبيس رحلات.

وأعلن مصدر من داخل هيئة إسعاف محافظة دمياط أنه لم يسفر الحادث عن أية حالات وفاة.

كما أن عدد المصابين في الحادث قرابة 35 حالة إصابة اغلبهم من “المساجين”.

في سياق آخر ، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ المقرر انطلاقها مطلع الاسبوع المقبل الموافق ٨ يوليو وتستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر ، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان المحافظة قد حققت جهود كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها و كذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة و حق الشعب وإنفاذ القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ونوهت " الدكتورة منال عوض " إلى أن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الأولى تم خلالها إزالة ٢١٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٦٤٠٢م٢ ، بالإضافة إلى ٥ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٨٠ فدان و ٩ قيراط و ١٢ سهم ، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة ٨٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٩٢٠٣م٢ و ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدان و ٢٢ قيراط و ٢٠ سهم.