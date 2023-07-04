مواصفات يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحات الفيس بوك بعض المواصفات التي يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء كالآتي:
1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستستهلك كهرباء أكثر.
2- شراء مبرد مياه ذات كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.
3- من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .
4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.
5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.
6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.