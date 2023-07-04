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الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مواصفات يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحات الفيس بوك بعض المواصفات التي يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء كالآتي: 

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستستهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه ذات كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.

3- من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

مبرد المياه تقليل استهلاك الكهرباء