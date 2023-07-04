قبل موقعة الكأس.. التاريخ ينحاز للزمالك أمام المقاولون العرب

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

ويحمل لقاء اليوم الرقم 90 في تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات، بعد 89 مباراة سابقة، بواقع 54 انتصارا للأبيض، و11 فوزًا للمقاولون، وحسم التعادل 24 مباراة.

ويغيب مصطفى شلبي بسبب الإصابة بكسر في وجه القدم، فيما يغيب دونجا لمعاناته من إصابة العضلة الخلفية، بينما يغيب أحمد بلحاج نظرًا لعدم وصوله إلى مصر، بينما يغيب محمود الونش لإصابته بالرباط الصليبي.

واستبعد أوسوريو محمود شبانة وعبد الله جمعة ومحمد عواد حارس الفريق الأبيض، لأسباب فنية، فيما يغيب محمد عبد الشافي لاستمرار معاناته من إصابة الركبة.

وحسم الزمالك بطاقة العبور للدور ربع النهائي، بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16، فيما تأهل المقاولون العرب، بهدف الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف.