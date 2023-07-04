الاتحاد العربي للصناعات الجلدية يعتزم تدشين معرض موسع في مصر

عقد الاتحاد العربي للصناعات الجلدية اجتماعًا موسعًا بالعاصمة اللبنانية بيروت اليوم لمناقشة بعض الموضوعات ، منها زيادة الاهتمام بالمعارض والترتيب لإنشاء معرض موسع خلال الفترة القادمة في مصر.

قال محمد مهران رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي بمصر وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، أن المعرض المُنتظر تنظيمه في مصر سيتم بالتنسيق مع غرفة القاهرة ومجالس الأعمال لزيادة الترابط الاستثماري والصناعي والتجاري بين الدول العربية طبقًا لتوجهات القيادات السياسية.

وأشار مهران أن هناك توجيهات كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية السعي إلى دعم العلاقات العربية وزيادة التواصل في كافة المجالات لدعم الشئون الاقتصادية لبلادنا العربية ، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال الاتحاد العربي في الفترة الحالية.

وأضاف أن المعرض المُنتظر تنظيمه في مصر سيتم بالتنسيق مع غرفة القاهرة ومجالس الأعمال لزيادة الترابط الاستثماري والصناعي والتجاري بين الدول العربية طبقًا لتوجهات القيادات السياسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه أحمد زكي رئيس لجنة التصدير بالاتحاد العربي للصناعات الجلدية أن هذا الاجتماع سيكون مردوده إيجابي على دعم الصادرات العربية من وإلى الدول المختلفة في ظل الرغبة الكبيرة لأعضاء الاتحاد في زيادة العلاقات العربية في هذا القطاع.

واوضح أن إقامة المعارض أمر مهم جدًا وسيكون له مردود إيجابي للغاية على زيادة الصادرات من وإلى الدول العربية ، حيث إن التجمعات في مثل المعارض المقترحة يزيد من العلاقات العربية ويدعمها بشكل كبير ؛لأن المعارض ستكون بمثابة بطاقات التعارف بين كثير من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية.



وأكد مهران علي أن المعرض المنتظر إقامته في مصر يعتبر خطوة مهمة وجيدة وسيكون الاهتمام به كبيرًا جدًا ، ونرتب له فور وصولنا إلى مصر حتى موعد انطلاقه الذي سيتم الإعلان عنه عند وضع كافة الترتيبات النهائية ، مُثمنًا على الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي للصناعات الجلدية في دعم الترابط العربي فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية.