بالصور .. فرع ثقافة الدقهلية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفل فرع ثقافة الدقهلية، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو في عدد من المواقع، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث أقام قصر ثقافة المنصورة احتفالية فنية لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بستاد المنصورة الرياضي بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلين عن الكنيسة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقدمت الفرقة باقة من الأغاني منها "سلام الله على الهادي، عيد أضحى مبارك، يارب توبة، في خاطر، وصفولي الصبر، نشيد قسم المنصورة، ألف ليلة وليلة، يا حبيبتي يا مصر".

وأقيمت احتفالية أدبية فنية بمسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة لفريق الموهوبين بقصر ثقافة المنصورة، بدأت بأمسية شعرية وشعر وطني للشاعر إبراهيم الشاعر، وإنشاد وطني أداء هاني محمد، كوكتيل شعر وطني وغناء وطني أداء المجموعة، لغة الإشارة على أغاني وطنية، وتم رسم لوحتين تخليدا لذكرى ٣٠ يونيو.

وضمن الفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، وبإشراف إقليم شرق الدلتا برئاسة أمل عبد الله، احتفل بيت ثقافة المطرية بعرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية تدريب المايسترو خالد الشناوي قدمت الفرقة أغاني متنوعة منها "ثورة يونيو يا مصرية أداء عصام محمد، يادنيا سمعاني أداء بكار، يا أغلى اسم فى الوجود أداء طاهر رجب، تابلوهات راقصة للأطفال".

كما أقام بيت ثقافة على مبارك احتفالية ثقافية فنية، تحدث فيها الشيخ سمير مؤنس عن مصر وتماسكها وصمدها وقت سقوط الكثير من الدول، ومصر أم الدنيا حيث تفتح أبواب الأمن والسلام لأصحاب كل الاديان السماوية وستظل المنارة التي يهتدى بها أصحاب الحقوق لإشعال ضوء للأجيال المقبلة، تلاها أمسية شعرية شارك بها الشعراء "جمعة مبارك، إبراهيم العدل، وليد الوصيف، ياسر شوقي".

واختتمت بعرض فني لفرقة على مبارك للسيرة والموال، تضمن العرض أغاني منها " مصر ياوادي الأحلام اداء السيد الأسمر، محمد نبينا أداء صلاح عيد، مصر جميلة أداء محمد الطبلاوي، مصر يا أم الدنيا ياه أداء هناء الوصيف".

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