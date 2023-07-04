الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل دولة معتدية.. ونحتاج إلى الصوت العربي الواحد في مواجهتها

علق نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مخيم جنين، قائلا: "هذا الوجه الحقيقي لإسرائيل وأمريكا، إسرائيل دولة معتدية وتنفذ جرائم حرب يومية، وتقوم بتطهير عرقي وقتل المواطنين بحماية أمريكية".

وأضاف "أبو ردينة"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، "من المخجل أن الإدارة الأمريكية أصدرت بيانا تقول فيه إن لإسرائيل حقاً شعبياً، نتحدث عن دولة استعمارية تدعم هذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة، وعلى العالم أن يعلم تماما، وتحديدا العالم العربي، أن أمريكا قسمت العالم العربي وجزأته وأحرقته وفعلت ما يسمى بالربيع المشؤوم".

وتابع: "على العالم العربي، أن يفهم تماما أننا نواجه قوى استعمارية عالمية في صمت دولي، والقرارات الفلسطينية والعربية لا تنفذ، ويجب أن يكون الصوت العربي موحدا تجاه الإدارة الأمريكية، فهي الجهة الوحيدة القادرة على لجم إسرائيل، حيث تزودها بالسلاح والمال والحماية".

وأكد: "أخر تصريح أمريكي قبل 24 ساعة أثناء اقتحام جنين، أن لها الحق في الدفاع عن النفس، وهذا كلام مخجل ومعيب، ومن ثم، على العالم العربي أن يكون صوته واضحا وجليا، لا نريد سوى أن تسمع الإدارة الأمريكية أن العالم العربي جميعه صوت واحد يقول لها كفى ويقف وقف إسرائيل عن عدوانها، ودون ذلك، ستبقى المنطقة العربية محترقة ما دامت القدس محتلة، ولن تكون هناك أي حلول بالمنطقة".