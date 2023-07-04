استقبال دفعة جديدة من شباب الميديا الكاثوليكي ومشاركة الدفعتين السابقتين

استقبلت الكنيسة الكاثوليكية، الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، بمشاركة الدفعتين القديمتين، وذلك بقيادة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية.

وأقيم اليوم الافتتاحي بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، حيث تضمن اللقاء، عرض خدمات المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة، التي أنجزت لدفعتي "CYM" السابقتين.

وعرضت أيضًا مي صليب، برنامج العام الحالي، أعقبه فقرة للتعارف المتبادل، كما تضمن اليوم أيضًا تنظيم عدد من الألعاب الترفيهية، وذلك بمقر النادي الإيبارشي، بحدائق القبة.

الجدير بالذكر أن فعاليات لقاءات الشباب الميديا الكاثوليكي لهذا العام، تقام في الفترة من الثالث من يوليو الجاري، وحتى الثالث من أغسطس المقبل.