ننشر تفاصيل واستعدادات المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء المرحلة الثالثة من الموجة ال٢١ المقرر انطلاقها مطلع الاسبوع المقبل الموافق ٨ يوليو وتستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر ، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان المحافظة قد حققت جهود كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها و كذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة و حق الشعب وإنفاذ القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ونوهت " الدكتورة منال عوض " إلى أن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الأولى تم خلالها إزالة ٢١٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٦٤٠٢م٢ ، بالإضافة إلى ٥ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٨٠ فدان و ٩ قيراط و ١٢ سهم ، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة ٨٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٩٢٠٣م٢ و ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدان و ٢٢ قيراط و ٢٠ سهم.

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن أهم الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الجهات الأمنية " مديرية الأمن و إدارات المرور و المرافق والمسطحات المائية والحماية المدنية " والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أشار البيان إلى أنه ووفقًا لتوجيهات المحافظ فقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء الاجازة ، كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة كافة التجهيزات بالشواطئ والتى تضمنت ٣٣ برج إنقاذ و ٤ نقاط للاسعاف وأيضًا عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين ، هذا إلى جانب تواجد فرق الإنقاذ يوميًا منذ الساعات الأولى من طلوع الشمس حتى الغروب ، حيث أسفرت تلك الجهود عن إنقاذ ٢٥٢ حالة من الغرق و تسليم ٤٦٤ طفل تائه الى ذويهم ، كما لم تشهد تلك الفترة اى حالات للغرق خلال تلك الفترة.