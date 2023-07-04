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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر تفاصيل واستعدادات المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء المرحلة الثالثة من الموجة ال٢١ المقرر انطلاقها مطلع الاسبوع المقبل الموافق ٨ يوليو وتستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر ، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان المحافظة قد حققت جهود كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها و كذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة و حق الشعب وإنفاذ القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ونوهت " الدكتورة منال عوض " إلى أن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الأولى تم خلالها إزالة ٢١٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٦٤٠٢م٢ ، بالإضافة إلى ٥ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٨٠ فدان و ٩ قيراط و ١٢ سهم ، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة ٨٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٩٢٠٣م٢ و ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدان و ٢٢ قيراط و ٢٠ سهم.

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن أهم الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الجهات الأمنية " مديرية الأمن و إدارات المرور و المرافق والمسطحات المائية والحماية المدنية " والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،  حيث أشار البيان إلى أنه ووفقًا لتوجيهات المحافظ فقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء الاجازة ، كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة كافة التجهيزات بالشواطئ والتى تضمنت ٣٣ برج إنقاذ و ٤ نقاط للاسعاف وأيضًا عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين ، هذا إلى جانب تواجد فرق الإنقاذ يوميًا منذ الساعات الأولى من طلوع الشمس حتى الغروب ، حيث أسفرت تلك الجهود عن إنقاذ ٢٥٢ حالة من الغرق و تسليم ٤٦٤ طفل تائه الى ذويهم ، كما لم تشهد تلك الفترة اى حالات للغرق خلال تلك الفترة.

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