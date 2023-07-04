محافظ المنوفية يستقبل الأنبا بنيامين والأنبا مكسيموس لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا يعقوب وكيل مطرانية المنوفية، كما استقبل المحافظ الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والوفد المرافق لهم، وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ المنوفية وشعب المحافظة بعيد الأضحى المبارك .

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللفتة الطيبة والتى تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبهم قدم مطران المنوفية و مطران بنها وقويسنا شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية على ما يبذله من مجهودات مضنية وطرح أفكار غير مسبوقة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى المنوفية بشتى القطاعات الخدمية الملموسة والتي تهم المواطن بصورة مباشرة ، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع مطالب واحتياجات مواطني المحافظة والكنيسة ، مؤكدين على وحدة الصف وأن نعمل جميعاً تحت شعار العمل والإنتاج ، وأن مصرنا الحبيبة ستظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها .