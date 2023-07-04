حبس 3 متهمين بسرقة وبيع أدوات تشجير الحدائق بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، بحبس 3 متهمين بسرقة وبيع أدوات تشجير الحدائق العامة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم.

و نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق، من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى "عميلين سيئ النية" مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.