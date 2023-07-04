رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد الهيئة العربية للتصنيع

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اللواء إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عصام نور الدين مدير عام التسويق بالهيئة، والمهندس طارق جمال مدير الإدارة العامة للمشروعات، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والجامعة.

وأشار القاصد، إلى أنه قد تم عقد بروتوكول تعاون بين الجانبين على التنسيق المشترك في المجالات البحثية وتحقيق الاستفادة من الإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية في أعمال إنتاج المجالات الصناعية المختلفة واستكمال الجزء العملي لمشاريع الطلاب.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضا تلبية احتياجات جامعة المنوفية في العديد من المجالات ومنها التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية، وأنظمة كاميرات المراقبة والإلكترونيات والشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأساسات الإدارية والتعليمية والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية الخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات.



وأوضح القاصد، أن التعاون بين الهيئة والجامعة أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات في مجال خدمات البنية الأساسية والتحتية ومستلزمات العملية التعليمية وأعمال الإنشاءات والصيانات الدورية للمنشآت والوحدات الخاصة بالجامعة.