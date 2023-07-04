الثانوية العامة 2023.. غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في امتحان الاستاتيكا

قال بيان لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكوى خلال سير الامتحانات اليوم، ب76 لجنة بالثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، لطلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" لأداء امتحان الاستاتيكا.

وترأس محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة، واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) داخل اللجان لأداء امتحان مادة الاستاتيكا.



وأشار عبدالله، إلى التواصل اللحظي مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمحافظة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر المستجدات، لافتًا إلى توجيهاته المشددة والمستمرة للجميع بالإدارات التعليمية المختلفة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية حال أى قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة على الفور، مشددا على التصدى بكل حزم لأى تجاوزات أو محاولات للغش ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة.

وعبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، عن رأيهم في مستوى امتحان مادة الاستاتيكا، واصفين إياه بأنه فوق المتوسط من حيث الصعوبة، موضحين أن هناك جزئيات بسيطة فى مستوى الطالب المتوسط وبعض الأسئلة فى مستوى الطالب المتفوق تحتاج إلى تفكير عميق وتركيز قبل الإجابة عنها، فيما قال عدد من طالبات لجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية إن وقت الامتحان غير كاف، وأن الأسئلة صعبة فى كثير من فقراتها، وتحتاج لوقت.