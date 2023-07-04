إحالة متهم بسرقة محل تجارى بالموسكي للمحاكمة

أحالت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم، متهم بسرقة أحد المحال التجارية، الي المحاكمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته خاتم ذهب، 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وقيامه بشراء المضبوطات من أصل المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.