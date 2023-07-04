العراق يدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، عن استنكار العراق الشديد لاستمرار جرائم الاحتلال اللإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وقف العدوان.

وقال العوادي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - إن العراق حكومةً وشعبًا، يعرب عن الاستنكار الشديد لاستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي أدّت إلى سقوط عشرات الضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل خلال الساعات الماضية في مدينة جنين ومخيمها".

وأضاف أن استمرار الكيان الإسرائيلي الغاصب بهذا السلوك العدواني، بلا رادع أو ضمير، وبتغافل القوى العظمى وحيودها عن التزاماتها، هو فعل يقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عموم المنطقة".

وتابع أنه على جميع القوى الداعمة للسلام والهيئات والمؤسسات الدولية أن تفضح هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتخرق جميع شرائع حقوق الإنسان، مؤكدا موقف العراق الثابت من الحق الفلسطيني المطلق في العيش على أرضه، ورفض الاعتداء عليه، وحقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة.

ودعا العوادي كل قوى الخير والسلام في العالم، إلى العمل على وقف العدوان وفضحه، وإدانة الجريمة النكراء، وتمييزها على أنها نوع من الإرهاب الواضح المعالم، الذي يسيء إلى جهود الاستقرار والعيش الآمن والذي تعمل على ترسيخه الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة.