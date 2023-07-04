الثلاثاء.. فتح باب القبول للدفعة الجديدة بمدرسة مياه مسطرد

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد بعد الإعدادية، موعد فتح باب القبول للدفعة الجديدة، وتبدأ من اليوم الثلاثاء ويكون التقديم الكترونيا من خلال موقع شركة القاهرة لمياه الشرب عبر الرابط http://gcwc.com.eg

حتى يوم الأحد الموافق 23 من يوليو الجاري.

وأوضح بيان مديرية التعليم الفني بالقليوبية، أن التقديم للقبول في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد متاح في المواعيد المحددة، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع واختيار طلب الالتحاق المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد واتباع الخطوات.

أوضح بيان مديرية تعليم القليوبية، أنه تقرر اعتماد الحد الأدنى للقبول بالمدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، حيث يتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة لنفس العام 2023م على أن يكون مجموع الدرجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة.

وأضاف البيان، أن الأولوية للأعلى مجموعا، مشيرا أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام الدراسي 2023م يكون مجموع القبول 93% بالمعادلة مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 = الناتج 93% تقريبا كحد أدنى للقبول حيث حددت المدرسة نسبة 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

وأوضح البيان أنه يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات القاهرة و القليوبية ومدن القناة حسب تنسيق كل محافظة علي حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات التحريرية والإلكترونية والمقابلات الشخصية ويشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية .

وتابع البيان انه يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة علي موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة يوم الخميس الموافق 27 يوليو المقبل علي الرابط التالي من هنا http://www.gcwc.com.eg

وذكر البيان أنه تجرى اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية للطلاب المرشحين وفقا للجدول التالي:

الامتحان التحريري الامتحان الالكتروني

الأحد 30 يوليو المقبل القليوبية ومدن القناة وتنطلق في التاسعة 9 صباحا، والاثنين 31 يوليو المقبل القاهرة وطلاب الشهادة الإعدادية الازهرية من 9 صباحا.

كما تجرى المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين وفقا للجدول الآتي :

الاربعاء 2 أغسطس المقبل القليوبية ومدن القناة من الساعة 8 صباحا.

الخميس 3 أغسطس المقبل القاهرة وطلاب العدادية الازهرية من الساعة 8 صباحا.

ونبه البيان علي ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية العامة أو الازهرية أو بيان النجاح واصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدونها علي ان يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات على موقع التقديم ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

ووضعت المدرسة عددا من الشروط للتقدم للناجحين في الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي :

ألا يزيد من الطالب عن 18 سنه عند التقديم في 1/10/2023 وتكون الأولوية للأصغر سنا.

ضرورة إرفاق المستندات التالية مع طلب الالتحاق.

صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين ).

صورة بطاقة ولي الأمر.

صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر.

صورة شهادة الميلاد.



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