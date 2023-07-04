محافظ الشرقية يتفقد منطقة الحسينية بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من المنطقة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذا إزالة الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة ولإعادة الانضباط للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال المرور بالشوارع والميادين لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة امام الشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير بشوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد في الشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة والاستماع لمشاكلهم وحلها فوراً في اطار الإمكانيات المتاحة, قائلاً اننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ونسعي جاهدين للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بمتابعة سير انتظام العمل بمقراتهم وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً علي ضرورة حسن استقبال المواطنين وتأدية الخدمات لهم بصورة لائقة، وكذا المتابعة الميدانية لمعدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية والتنموية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة، رافق المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق و رضا بكري رئيس حي أول.