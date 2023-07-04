"صالح موتلو شن" معلقا على ترشحه سفيرا لتركيا بالقاهرة: أسأل الله التوفيق

علق السفير صالح موتلو شن القائم بأعمال سفارة تركيا بالقاهرة اليوم /الثلاثاء/ على ترشحه كسفير لبلاده لدى مصر عقب الإعلان عن قرار ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة.

وقال موتلو شن - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائمة التي منحها لي فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الخارجية... أسأل الله التوفيق".

وأعلنت مصر تركيا في وقت سابق اليوم عن ترفيع العلاقات الدبلوماسية إلى درجة سفير، وترشيح السفير عمرو الحمامي سفيرا لمصر بأنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن سفيرا لها بالقاهرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.