رئيس الصين يدعو أعضاء منظمة "شنغهاي" للتعاون من أجل تسريع التعافي الاقتصادي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، أعضاء منظمة "شانغهاي" للتعاون، للتركيز على التعاون الـ"براجماتي"؛ لتسريع التعافي الاقتصادي، واتباع الاتجاه الصحيح وتعزيز تضامنهم وثقتهم المتبادلة.

وقال الرئيس الصيني - خلال كلمته في قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون عبر رابط فيديو، اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إن "الاتجاه التاريخي للسلام والتنمية والتعاون المربح للجميع لا يمكن وقفه"، داعيا "لبذل الجهود لحماية السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك".

وحث على "بذل جهود لتحسين تضافر التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع استراتيجيات التنمية لمختلف الدول ومبادرات التعاون الإقليمي".

وتستضيف الهند اليوم، افتراضيا (عبر تقنية الفيديو)، قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون، القمة التي ترأسها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وبمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. ومن المتوقع أن تركز القمة على الوضع الأمني الإقليمي وسبل تعزيز الترابط والتجارة.