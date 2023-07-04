بالفيديو.. معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يكشف عن الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم

قال الدكتور محمود فرحات، رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، إن هناك بعض الإجراءات التي يتم عملها لضمان الحفاظ على اللحوم لأطول فترة ممكنة بخواص جودة جيدة من لون وطعم ورائحة أو من حيث القيمة الغذائية الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه لا يفضل ترك اللحوم لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة العادية.

وأضاف "فرحات" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه يفضل نقل اللحوم في جو مبرد وتركها في التبريد في درجة حرارة لا تزيد عن 5 درجات مئوية لمدة من 3 إلى 5 ساعات قبل التخزين المجمد، موضحًا أن عملية التغليف تكون في أكياس من البولي إيثيلين الخاصة بتخزين الأغذية ومراعات تفريغ الأكياس من الهواء لعدم التأثير على لون اللحوم.

وتابع، أن وجود الهواء في الأكياس يؤثر على الطعم ويعمل على أكسدة الدهون ويؤثر على لون اللحوم، موضحًا أنه يتم إغلاق الأكياس بشكل جيد وتقطيع اللحوم بعد الذبح بشكل جيد، ووضعها في المجمد في صفوف بها فراغات لضمان وصول درجة حرارة التجميد لكافة أجزاء اللحم المخزنة.

وأردف، رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، أنه في حالة السفر لتوزيع اللحوم، يجب أن يكون النقل مبرد، للتقليل من حدوث التغيرات، أو عوامل الفساد التي تأثر على خواص الجودة أو القيمة الغذائية .