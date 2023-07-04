الفنان علي ربيع يعلن عرض مسلسل "نصي التاني" قريبا

كشف الفنان علي ربيع اليوم/الثلاثاء/ عن أن سلسله الدرامي الجديد "نصي التاني" سيعرض على إحدى المنصات الرقمية قريبا، متمنيا أن يلاقي إعجاب الجمهور.

ونشر ربيع صورة تشويقية - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم - يظهر بمفرده ويرتدي جاكيت أحمر، حيث يجسد دور موظف في بنك، وكتب:" نصي التاني قريبا على شاهد".

وانتهى ربيع من تصوير المسلسل مؤخرا، موجها الشكر لكل فريق العمل على المجهود الذي بذلوه وتمنى اكتمال الفرحة عندما يعرض العمل ويحقق السعادة للجمهور.

ويتكون المسلسل من 10 حلقات، ويعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

يشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقي، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، جيلان علاء، إيمان السيد وسلوى عثمان، محمد محمود، وتأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.