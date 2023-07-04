الوكرة القطري يعلن إنهاء إجراءات التعاقد مع حمدي فتحي

أعلن نادي الوكرة القطري، اتفاقه الكامل لضم حمدي فتحي لاعب فريق الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

قال نادي الوكرة في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل: الوكرة اتفق مع الأهلي على كافة التفاصيل خلال رحلة المفاوضات التي جرت الأسابيع الماضية وبالتالي أصبحت صفقة ضم فتحي قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء ولم يبق سوى توقيع العقد رسميًا.

وأضاف البيان: فتحي سيخضع للفحص في مستشفى اسبيتار عقب وصوله للدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير.