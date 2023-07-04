ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الوكرة القطري يعلن إنهاء إجراءات التعاقد مع حمدي فتحي

حمدي فتحي لاعب الوكرة
حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي الوكرة القطري، اتفاقه الكامل لضم حمدي فتحي لاعب فريق الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

قال نادي الوكرة في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل: الوكرة اتفق مع الأهلي على كافة التفاصيل خلال رحلة المفاوضات التي جرت الأسابيع الماضية وبالتالي أصبحت صفقة ضم فتحي قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء ولم يبق سوى توقيع العقد رسميًا.

وأضاف البيان: فتحي سيخضع للفحص في مستشفى اسبيتار عقب وصوله للدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير. 

حمدي فتحي نادي الوكرة القطري النادي الاهلي